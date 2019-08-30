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الهلال ينهي علاقته بالإسباني "سوريانو"

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي علاقته بالإسباني "سوريانو"
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
04:35 PM

الهلال ينهي علاقته بالإسباني "سوريانو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ إنهاء عقد الإسباني سوريانو مهاجم الفريق.

وقالت إدارة النادي إنها قدمت شكرها وتقديرها للاعب الإسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمّنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال.

وكان اللاعب قد حضر للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه.

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