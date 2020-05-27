الاتحاد التونسي لكرة القدم: أغسطس موعد دوران عجلة الدوري

وفق بروتوكول صحيٍّ مع وزارة الصحة

قال المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء: إن منافسات الدوري المحلي ستستأنف مطلع أغسطس المقبل، بعد أن توقّف جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مطلع مارس الماضي.



ومن المقرَّر أن تنطلق التدريبات شهر يونيو المقبل، وفق بروتوكول صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وطالب اتحاد القدم التونسي بأن تكون التدريبات في الهواء الطلق، على أن يخضع كل اللاعبين للفحص الطبي الروتيني.