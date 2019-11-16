النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السلامة المرورية" ينظم حملة لتوعية طالبات "أم القرى" بمسببات حوادث السير

جسدت المعتقدات الخاطئة حول المنبهات أثناء القيادة والمحاذير الواجب مراعاتها

مزجت طالبات نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية، بين التوعية والترفيه في تثقيف منسوبات الجامعة بمسببات حوادث السير وضوابط المرور، من خلال تجسيد المعتقدات الخاطئة في الإكثار من شرب المنبهات أثناء القيادة، وعرض أبرز المخالفات والمحاذير الواجب مراعاتها لتلافي الحوادث المرورية.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة النادي التطوعي الطالبة شوق الغامدي، أن الحملة جاءت مصححة للمفاهيم السائدة بين أوساط المجتمع بفاعلية القهوة في الحد من الحوادث المرورية أثناء قيادة المركبة والسفر لمسافات طويلة، وذلك من خلال تجسيد محطة قهوة متكاملة لاستعراض بعض الآثار الجانبية التي تسببها أنواع القهوة للمصابين بأمراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حالات الإجهاد والسهر.

وبينت الطالبة رغد القرشي، أن التحاقها بالنادي أكسبها خبرة معرفية جديدة في أنظمة السير وضوابط القيادة الآمنة، كما ساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية مع عضوات النادي سواء في تبادل الأفكار وتقبل وجهات النظر المختلفة أو التعاون في تطوير المبادرات وتنفيذها للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

بدورها، أكدت مسؤولة النادي ريا الشريف، على دور البرنامج في توعية المجتمع الجامعي بأنظمة السلامة المرورية وآلية التعامل مع مختلف الحوادث، عبر 6 أركانٍ تثقيفيةٍ تتضمن إجراءات استخراج الرخصة وضوابط التأمين والإسعافات الأولية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتوعية بمخاطر السرعة والتجاوزات المرورية.

السلامة المرورية حوادث السير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السلامة المرورية" ينظم حملة لتوعية طالبات "أم القرى" بمسببات حوادث السير
سبق

مزجت طالبات نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية، بين التوعية والترفيه في تثقيف منسوبات الجامعة بمسببات حوادث السير وضوابط المرور، من خلال تجسيد المعتقدات الخاطئة في الإكثار من شرب المنبهات أثناء القيادة، وعرض أبرز المخالفات والمحاذير الواجب مراعاتها لتلافي الحوادث المرورية.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة النادي التطوعي الطالبة شوق الغامدي، أن الحملة جاءت مصححة للمفاهيم السائدة بين أوساط المجتمع بفاعلية القهوة في الحد من الحوادث المرورية أثناء قيادة المركبة والسفر لمسافات طويلة، وذلك من خلال تجسيد محطة قهوة متكاملة لاستعراض بعض الآثار الجانبية التي تسببها أنواع القهوة للمصابين بأمراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حالات الإجهاد والسهر.

وبينت الطالبة رغد القرشي، أن التحاقها بالنادي أكسبها خبرة معرفية جديدة في أنظمة السير وضوابط القيادة الآمنة، كما ساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية مع عضوات النادي سواء في تبادل الأفكار وتقبل وجهات النظر المختلفة أو التعاون في تطوير المبادرات وتنفيذها للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

بدورها، أكدت مسؤولة النادي ريا الشريف، على دور البرنامج في توعية المجتمع الجامعي بأنظمة السلامة المرورية وآلية التعامل مع مختلف الحوادث، عبر 6 أركانٍ تثقيفيةٍ تتضمن إجراءات استخراج الرخصة وضوابط التأمين والإسعافات الأولية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتوعية بمخاطر السرعة والتجاوزات المرورية.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
10:31 PM

"السلامة المرورية" ينظم حملة لتوعية طالبات "أم القرى" بمسببات حوادث السير

جسدت المعتقدات الخاطئة حول المنبهات أثناء القيادة والمحاذير الواجب مراعاتها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
52

مزجت طالبات نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية، بين التوعية والترفيه في تثقيف منسوبات الجامعة بمسببات حوادث السير وضوابط المرور، من خلال تجسيد المعتقدات الخاطئة في الإكثار من شرب المنبهات أثناء القيادة، وعرض أبرز المخالفات والمحاذير الواجب مراعاتها لتلافي الحوادث المرورية.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة النادي التطوعي الطالبة شوق الغامدي، أن الحملة جاءت مصححة للمفاهيم السائدة بين أوساط المجتمع بفاعلية القهوة في الحد من الحوادث المرورية أثناء قيادة المركبة والسفر لمسافات طويلة، وذلك من خلال تجسيد محطة قهوة متكاملة لاستعراض بعض الآثار الجانبية التي تسببها أنواع القهوة للمصابين بأمراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حالات الإجهاد والسهر.

وبينت الطالبة رغد القرشي، أن التحاقها بالنادي أكسبها خبرة معرفية جديدة في أنظمة السير وضوابط القيادة الآمنة، كما ساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية مع عضوات النادي سواء في تبادل الأفكار وتقبل وجهات النظر المختلفة أو التعاون في تطوير المبادرات وتنفيذها للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

بدورها، أكدت مسؤولة النادي ريا الشريف، على دور البرنامج في توعية المجتمع الجامعي بأنظمة السلامة المرورية وآلية التعامل مع مختلف الحوادث، عبر 6 أركانٍ تثقيفيةٍ تتضمن إجراءات استخراج الرخصة وضوابط التأمين والإسعافات الأولية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتوعية بمخاطر السرعة والتجاوزات المرورية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,428
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,305
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,674
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,975

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة