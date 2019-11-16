"السلامة المرورية" ينظم حملة لتوعية طالبات "أم القرى" بمسببات حوادث السير

جسدت المعتقدات الخاطئة حول المنبهات أثناء القيادة والمحاذير الواجب مراعاتها

مزجت طالبات نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية، بين التوعية والترفيه في تثقيف منسوبات الجامعة بمسببات حوادث السير وضوابط المرور، من خلال تجسيد المعتقدات الخاطئة في الإكثار من شرب المنبهات أثناء القيادة، وعرض أبرز المخالفات والمحاذير الواجب مراعاتها لتلافي الحوادث المرورية.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة النادي التطوعي الطالبة شوق الغامدي، أن الحملة جاءت مصححة للمفاهيم السائدة بين أوساط المجتمع بفاعلية القهوة في الحد من الحوادث المرورية أثناء قيادة المركبة والسفر لمسافات طويلة، وذلك من خلال تجسيد محطة قهوة متكاملة لاستعراض بعض الآثار الجانبية التي تسببها أنواع القهوة للمصابين بأمراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حالات الإجهاد والسهر.

وبينت الطالبة رغد القرشي، أن التحاقها بالنادي أكسبها خبرة معرفية جديدة في أنظمة السير وضوابط القيادة الآمنة، كما ساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية مع عضوات النادي سواء في تبادل الأفكار وتقبل وجهات النظر المختلفة أو التعاون في تطوير المبادرات وتنفيذها للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

بدورها، أكدت مسؤولة النادي ريا الشريف، على دور البرنامج في توعية المجتمع الجامعي بأنظمة السلامة المرورية وآلية التعامل مع مختلف الحوادث، عبر 6 أركانٍ تثقيفيةٍ تتضمن إجراءات استخراج الرخصة وضوابط التأمين والإسعافات الأولية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتوعية بمخاطر السرعة والتجاوزات المرورية.