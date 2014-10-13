النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً.. الأخضر الشباب يلاقي نظيره القيرغيزستاني وديًّا

ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، غدًا الاثنين، مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يختتم في السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة والنصف مساء، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ميدانيًّا: أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات: أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

المنتخب الوطني تحت 19 عامًا منتخب قيرغيزستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غداً.. الأخضر الشباب يلاقي نظيره القيرغيزستاني وديًّا
سبق

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، غدًا الاثنين، مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يختتم في السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة والنصف مساء، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ميدانيًّا: أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات: أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
08:35 PM

غداً.. الأخضر الشباب يلاقي نظيره القيرغيزستاني وديًّا

ضمن الإعداد للتصفيات الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
27

يخوض المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، غدًا الاثنين، مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يختتم في السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر منتخب قيرغيزستان في تمام السادسة والنصف مساء، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ميدانيًّا: أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، والتي طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" وإلى جواره منتخبات: أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,018
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,852
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,553

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة