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مصر تستثني من تعليق مجالها الجوي عودة السياح لبلدانهم

عدم السماح باستقدام وفود جديدة

أعلنت وزارة السياحة المصرية أن مصر ستُبقي مجالها الجوي مفتوحاً للسماح للسياح بالعودة لبلدانهم عندما تعلّق حركة الطيران من مطاراتها ابتداءً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجاري؛ لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر ليلة أمس أن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

من جهته، ذكر وزير الطيران المدني أن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار.

وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية.

فيروس كورونا الجديد

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مصر تستثني من تعليق مجالها الجوي عودة السياح لبلدانهم
سبق

أعلنت وزارة السياحة المصرية أن مصر ستُبقي مجالها الجوي مفتوحاً للسماح للسياح بالعودة لبلدانهم عندما تعلّق حركة الطيران من مطاراتها ابتداءً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجاري؛ لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر ليلة أمس أن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

من جهته، ذكر وزير الطيران المدني أن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار.

وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:44 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:49 PM

مصر تستثني من تعليق مجالها الجوي عودة السياح لبلدانهم

عدم السماح باستقدام وفود جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة السياحة المصرية أن مصر ستُبقي مجالها الجوي مفتوحاً للسماح للسياح بالعودة لبلدانهم عندما تعلّق حركة الطيران من مطاراتها ابتداءً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجاري؛ لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر في وقت متأخر ليلة أمس أن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

من جهته، ذكر وزير الطيران المدني أن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار.

وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية.

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