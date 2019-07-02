نزيل “مسيحي” يعلن إسلامه من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

متأثراً بحسن المعاملة التي قادته للبحث عن الطريق الصحيح

قادت البرامج الدينية والدروس التي تقدمها دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لنزلائها، لاعتناق أحد النزلاء للدين الإسلامي، حيث نطق الشهادتين عن قناعة وأعلن تركه للدين المسيحي.

وقال “المسلم الجديد” إنه خلال المدة التي قضاها في الدار استطاع أن يتعرف على الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو وأقرانه من الأخصائيين والمراقبين داخل الدار، الأمر الذي شجعه على البحث والاطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخه وسيرة الرسول الكريم، ما جعله يعتنقه عن قناعة دون إكراه، معرباً عن سعادته بذلك، وقد احتفى به منسوبو الدار والنزلاء وقدموا له الهدايا فرحاً بهدايته.