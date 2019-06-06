العريفي لـ"سبق": تفطير أكثر من مليون صائم في ٢٥ دولة خلال رمضان

أكد المدير العام للملحقيات والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبدالواحد العريفي، أن الوزارة تشرفت بتنفيذ ثلاثة برامج نوعية للمسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ؛ وذلك بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل. وقال العريفي لـ"سبق": إن الوزارة نفذت هذه البرامج بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، ويأتي في مقدمتها برنامج الإمامة الذي يوفد كوكبة من طلبة العلم حفّاظ كتاب الله لأداء صلاتي التراويح والقيام وتقديم الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية في 35 دولة حول العالم، بمشاركة 70 إمامًا تم اختيارهم بعناية حتى يكونوا سفراء خير للمملكة وأهلها. وأضاف: قدمت الوزارة خلال برنامج الإمامة في رمضان أكثر من 602 درس و1121 محاضرة و165 خطبة جمعة و262 لقاء وزيارة وجولة دعوية في محافظات وقرى وولايات 35 دولة حول العالم؛ تتمثل في 47 مدينة. وتابع: أما المشروع الثاني فهو برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- لتفطير الصائمين؛ فقد تم تنفيذه في 25 دولة من الدول العربية والإسلامية والدول التي تقطن فيها أقلية من المسلمين في مختلف قارات العالم، ويتجاوز عدد المستفيدين منه 1,085,000 مستفيد. وأردف: كان المشروع الثالث من مشاريع الوزارة المنفذة في الخارج خلال رمضان في هذا العام: برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة. وأشار إلى أنه تم توزيع هدية الملك بالتعاون مع المراكز الإسلامية ومكاتب وملحقيات وزارة الشؤون الإسلامية في 25 دولة حول العالم، ويبلغ عدد الكيلوات الموزعة أكثر من 200 ألف كيلو من التمور الفاخرة. وفي نهاية تصريحه رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما لإقامة هذه المشاريع الإيمانية التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها. كما شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل إخراج هذه البرامج وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل رعاية المسلمين. كما شكر العريفي صحيفة "سبق" اﻹلكترونية على تغطيتها الإعلامية عقب نجاح برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، وتميزها هذا العام؛ حيث نشرت "سبق" عبر صفحاتها عشرات من الأخبار والتقارير والصور الحصرية التي ساهمت بشكل كبير نجاح أعمال الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية؛ فجزاهم الله خيرًا.

العريفي لـ"سبق": تفطير أكثر من مليون صائم في ٢٥ دولة خلال رمضان عبدالله العنزي سبق 2019-06-06 أكد المدير العام للملحقيات والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبدالواحد العريفي، أن الوزارة تشرفت بتنفيذ ثلاثة برامج نوعية للمسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ؛ وذلك بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.



وقال العريفي لـ"سبق": إن الوزارة نفذت هذه البرامج بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، ويأتي في مقدمتها برنامج الإمامة الذي يوفد كوكبة من طلبة العلم حفّاظ كتاب الله لأداء صلاتي التراويح والقيام وتقديم الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية في 35 دولة حول العالم، بمشاركة 70 إمامًا تم اختيارهم بعناية حتى يكونوا سفراء خير للمملكة وأهلها.



وأضاف: قدمت الوزارة خلال برنامج الإمامة في رمضان أكثر من 602 درس و1121 محاضرة و165 خطبة جمعة و262 لقاء وزيارة وجولة دعوية في محافظات وقرى وولايات 35 دولة حول العالم؛ تتمثل في 47 مدينة.



وتابع: أما المشروع الثاني فهو برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- لتفطير الصائمين؛ فقد تم تنفيذه في 25 دولة من الدول العربية والإسلامية والدول التي تقطن فيها أقلية من المسلمين في مختلف قارات العالم، ويتجاوز عدد المستفيدين منه 1,085,000 مستفيد.



وأردف: كان المشروع الثالث من مشاريع الوزارة المنفذة في الخارج خلال رمضان في هذا العام: برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة. وأشار إلى أنه تم توزيع هدية الملك بالتعاون مع المراكز الإسلامية ومكاتب وملحقيات وزارة الشؤون الإسلامية في 25 دولة حول العالم، ويبلغ عدد الكيلوات الموزعة أكثر من 200 ألف كيلو من التمور الفاخرة.



وفي نهاية تصريحه رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما لإقامة هذه المشاريع الإيمانية التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها. كما شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل إخراج هذه البرامج وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل رعاية المسلمين.



كما شكر العريفي صحيفة "سبق" اﻹلكترونية على تغطيتها الإعلامية عقب نجاح برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، وتميزها هذا العام؛ حيث نشرت "سبق" عبر صفحاتها عشرات من الأخبار والتقارير والصور الحصرية التي ساهمت بشكل كبير نجاح أعمال الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية؛ فجزاهم الله خيرًا.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440 11:10 AM

العريفي لـ"سبق": تفطير أكثر من مليون صائم في ٢٥ دولة خلال رمضان عبر مشروع خادم الحرمين بتنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية مع برامج أخرى





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أكد المدير العام للملحقيات والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبدالواحد العريفي، أن الوزارة تشرفت بتنفيذ ثلاثة برامج نوعية للمسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ؛ وذلك بمتابعة وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.



وقال العريفي لـ"سبق": إن الوزارة نفذت هذه البرامج بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، ويأتي في مقدمتها برنامج الإمامة الذي يوفد كوكبة من طلبة العلم حفّاظ كتاب الله لأداء صلاتي التراويح والقيام وتقديم الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية في 35 دولة حول العالم، بمشاركة 70 إمامًا تم اختيارهم بعناية حتى يكونوا سفراء خير للمملكة وأهلها.



وأضاف: قدمت الوزارة خلال برنامج الإمامة في رمضان أكثر من 602 درس و1121 محاضرة و165 خطبة جمعة و262 لقاء وزيارة وجولة دعوية في محافظات وقرى وولايات 35 دولة حول العالم؛ تتمثل في 47 مدينة.



وتابع: أما المشروع الثاني فهو برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- لتفطير الصائمين؛ فقد تم تنفيذه في 25 دولة من الدول العربية والإسلامية والدول التي تقطن فيها أقلية من المسلمين في مختلف قارات العالم، ويتجاوز عدد المستفيدين منه 1,085,000 مستفيد.



وأردف: كان المشروع الثالث من مشاريع الوزارة المنفذة في الخارج خلال رمضان في هذا العام: برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة. وأشار إلى أنه تم توزيع هدية الملك بالتعاون مع المراكز الإسلامية ومكاتب وملحقيات وزارة الشؤون الإسلامية في 25 دولة حول العالم، ويبلغ عدد الكيلوات الموزعة أكثر من 200 ألف كيلو من التمور الفاخرة.



وفي نهاية تصريحه رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما لإقامة هذه المشاريع الإيمانية التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها. كما شكر الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل إخراج هذه البرامج وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل رعاية المسلمين.



كما شكر العريفي صحيفة "سبق" اﻹلكترونية على تغطيتها الإعلامية عقب نجاح برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، وتميزها هذا العام؛ حيث نشرت "سبق" عبر صفحاتها عشرات من الأخبار والتقارير والصور الحصرية التي ساهمت بشكل كبير نجاح أعمال الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية؛ فجزاهم الله خيرًا.