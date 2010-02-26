وجبة غذائية بإحدى "الكافيتريات" تسمّم 39 شخصاً بحوطة بني تميم

استقبلتهم الطوارئ .. و15 منهم أدخلوا التنويم للعلاج والملاحظة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم 39 حالة تعرضت لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات غذائية من إحدى البوفيهات "كافيتريا" في حي أسفل الباطن بالمحافظة.

وقالت مصادر طبية إن عدد المنومين في المستشفى للعلاج والملاحظة إثر الحادثة بلغ 15 شخصاً من مختلف الجنسيات، واصفاً حالتهم الصحية بالمستقرة بعد أن تلقوا العلاج اللازم، من أصل 39 حالة وصلت لقسم الطورائ.‏