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إطلاق مبادرة التعلم الرقمي بابتدائية حليمة السعدية بالطائف

موافقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠

دشّنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف مها الزايدي، مركز مصادر التعلم بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، وإطلاق مبادرة التعلم الرقمي موافقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ كونها تُعنى بتأهيل الطالبات والمعلمات والقائدات لاستخدام الأدوات الرقمية، وذلك بحضور مديرة مكتب تعليم الحوية زها الخماش، وعددٍ من القيادات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس وأمينات المصادر.

بعد ذلك ألقت أمينة المصادر سحر القثامي، شرحًا وافيًا عن فكرتها وآلية العمل ثم تجول الحضور في مقر المصادر مبدين إعجابهن بما شاهدوه من مبادرات مميزة تزينت بالإبداع وسط البيئة التعليمية المحفزة للتعليم والتطوير ورفع مستوى الابتكار لدى الطالبات.

واختتمت مساعدة المدير العام بتعليم الطائف زيارتها، بكلمة شكر وتقدير لقائدة المدرسة حصة الشهري، وأمينة المصادر سحر القثامي، على إطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وجعلها محفزة للإبداع من خلال تحويل مقررات المنهج إلى المقررات الإلكترونية والمكتبة الورقية إلى مكتبة رقمية عن طريق تطبيقات الآيباد.

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إطلاق مبادرة التعلم الرقمي بابتدائية حليمة السعدية بالطائف
سبق

دشّنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف مها الزايدي، مركز مصادر التعلم بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، وإطلاق مبادرة التعلم الرقمي موافقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ كونها تُعنى بتأهيل الطالبات والمعلمات والقائدات لاستخدام الأدوات الرقمية، وذلك بحضور مديرة مكتب تعليم الحوية زها الخماش، وعددٍ من القيادات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس وأمينات المصادر.

بعد ذلك ألقت أمينة المصادر سحر القثامي، شرحًا وافيًا عن فكرتها وآلية العمل ثم تجول الحضور في مقر المصادر مبدين إعجابهن بما شاهدوه من مبادرات مميزة تزينت بالإبداع وسط البيئة التعليمية المحفزة للتعليم والتطوير ورفع مستوى الابتكار لدى الطالبات.

واختتمت مساعدة المدير العام بتعليم الطائف زيارتها، بكلمة شكر وتقدير لقائدة المدرسة حصة الشهري، وأمينة المصادر سحر القثامي، على إطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وجعلها محفزة للإبداع من خلال تحويل مقررات المنهج إلى المقررات الإلكترونية والمكتبة الورقية إلى مكتبة رقمية عن طريق تطبيقات الآيباد.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:34 PM

إطلاق مبادرة التعلم الرقمي بابتدائية حليمة السعدية بالطائف

موافقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠

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متعب البقمي - الطائف
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دشّنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف مها الزايدي، مركز مصادر التعلم بابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بمحافظة الطائف، وإطلاق مبادرة التعلم الرقمي موافقة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ كونها تُعنى بتأهيل الطالبات والمعلمات والقائدات لاستخدام الأدوات الرقمية، وذلك بحضور مديرة مكتب تعليم الحوية زها الخماش، وعددٍ من القيادات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس وأمينات المصادر.

بعد ذلك ألقت أمينة المصادر سحر القثامي، شرحًا وافيًا عن فكرتها وآلية العمل ثم تجول الحضور في مقر المصادر مبدين إعجابهن بما شاهدوه من مبادرات مميزة تزينت بالإبداع وسط البيئة التعليمية المحفزة للتعليم والتطوير ورفع مستوى الابتكار لدى الطالبات.

واختتمت مساعدة المدير العام بتعليم الطائف زيارتها، بكلمة شكر وتقدير لقائدة المدرسة حصة الشهري، وأمينة المصادر سحر القثامي، على إطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وجعلها محفزة للإبداع من خلال تحويل مقررات المنهج إلى المقررات الإلكترونية والمكتبة الورقية إلى مكتبة رقمية عن طريق تطبيقات الآيباد.

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