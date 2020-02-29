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جامعة طيبة تشكّل لجنة لإعداد خطة وقائية لمتابعة مستجدات "كورونا"

مديرها د. "السراني" أشاد بتعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي

أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بالقرار الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي والتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيروس "كورونا" منها خطراً.

وقال "السراني": هذا الإجراء يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الحماية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي القدوم لأرض المملكة، خصوصاً بوجود المسجد الحرام والمسجد النبوي مقصد بلاد المسلمين من شتى بقاع العالم.

وقدّم "السراني" شكره للجهات الصحية والمختصة في المملكة على ما تبذله من جهود ومتابعة لتطورات انتشار فيروس "كورونا" الجديد، واتخاذ كل السبل لمنع دخوله للمملكة، وبما تقدمه من حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين، إضافة إلى دعمهم جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس، والحد من تداعيات انتشاره باتخاذ أعلى التدابير والقضاء عليه.

وأشار إلى أن الجامعة شكّلت لجنة مختصة تضم عمداء الكليات الصحية وعدداً من المختصين داخل الجامعة لإعداد خطة وقائية لمتابعة المستجدات حول فيروس "كورونا" المستجد داخل الجامعة، كما قدمت محاضرة علمية وعدداً من المنشورات التثقيفية والتوعوية لمنسوبيها.

جامعة طيبة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة طيبة تشكّل لجنة لإعداد خطة وقائية لمتابعة مستجدات "كورونا"
سبق

أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بالقرار الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي والتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيروس "كورونا" منها خطراً.

وقال "السراني": هذا الإجراء يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الحماية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي القدوم لأرض المملكة، خصوصاً بوجود المسجد الحرام والمسجد النبوي مقصد بلاد المسلمين من شتى بقاع العالم.

وقدّم "السراني" شكره للجهات الصحية والمختصة في المملكة على ما تبذله من جهود ومتابعة لتطورات انتشار فيروس "كورونا" الجديد، واتخاذ كل السبل لمنع دخوله للمملكة، وبما تقدمه من حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين، إضافة إلى دعمهم جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس، والحد من تداعيات انتشاره باتخاذ أعلى التدابير والقضاء عليه.

وأشار إلى أن الجامعة شكّلت لجنة مختصة تضم عمداء الكليات الصحية وعدداً من المختصين داخل الجامعة لإعداد خطة وقائية لمتابعة المستجدات حول فيروس "كورونا" المستجد داخل الجامعة، كما قدمت محاضرة علمية وعدداً من المنشورات التثقيفية والتوعوية لمنسوبيها.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:59 PM

جامعة طيبة تشكّل لجنة لإعداد خطة وقائية لمتابعة مستجدات "كورونا"

مديرها د. "السراني" أشاد بتعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أشاد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني بالقرار الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تعليق دخول المعتمرين وزوار المسجد النبوي والتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيروس "كورونا" منها خطراً.

وقال "السراني": هذا الإجراء يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الحماية؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي القدوم لأرض المملكة، خصوصاً بوجود المسجد الحرام والمسجد النبوي مقصد بلاد المسلمين من شتى بقاع العالم.

وقدّم "السراني" شكره للجهات الصحية والمختصة في المملكة على ما تبذله من جهود ومتابعة لتطورات انتشار فيروس "كورونا" الجديد، واتخاذ كل السبل لمنع دخوله للمملكة، وبما تقدمه من حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين، إضافة إلى دعمهم جهود الدول والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس، والحد من تداعيات انتشاره باتخاذ أعلى التدابير والقضاء عليه.

وأشار إلى أن الجامعة شكّلت لجنة مختصة تضم عمداء الكليات الصحية وعدداً من المختصين داخل الجامعة لإعداد خطة وقائية لمتابعة المستجدات حول فيروس "كورونا" المستجد داخل الجامعة، كما قدمت محاضرة علمية وعدداً من المنشورات التثقيفية والتوعوية لمنسوبيها.

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