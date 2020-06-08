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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

المغرب يسجل 26 إصابة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 8250 حالة

سجل المغرب اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250؛ فيما استقر عدد الوفيات على 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370، بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء؛ فيما استبعدت 308 آلاف و311 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 26 إصابة بكورونا
سبق

سجل المغرب اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250؛ فيما استقر عدد الوفيات على 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370، بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء؛ فيما استبعدت 308 آلاف و311 حالة بعد الكشف المخبري.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:37 PM

المغرب يسجل 26 إصابة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 8250 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 8250؛ فيما استقر عدد الوفيات على 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 7370، بعد تماثل ستة أشخاص للشفاء؛ فيما استبعدت 308 آلاف و311 حالة بعد الكشف المخبري.

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