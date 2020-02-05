النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية تدعو لتوفير 675 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة لكورونا

أعلنت أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 منها 490 حالة وفاة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس المجتمع الدولي لتوفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا التاجي الجديد خلال الشهور الستة القادمة.

وأوضح أن 6 ملايين دولار من هذه الميزانية ستوجه لعمليات المنظمة، بينما يوجه المبلغ الباقي لمساعدة الدول التي تحتاج للدعم في مجال الكشف السريع والتشخيص وغيرها، مشيراً إلى أن تكلفة خطة الاستجابة أقل بكثير مما سيتعين إنفاقه في حال تفشي الوباء. موجهاً الشكر لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي بادرت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار.

وأعلن الدكتور ادهانوم أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 حالة إصابة، منها 490 حالة وفاة، وخارج الصين يوجد 191 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في الفلبين، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع في أعداد حالات الإصابة خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن المصابين خارج الصين بينهم فقط 31 شخصاً لم يسافر إلى الصين، لكنه أصيب بالعدوى بعد اتصاله بأشخاص مصابين من ووهان وهي مركز الفيروس.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية تدعو لتوفير 675 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة لكورونا
سبق

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس المجتمع الدولي لتوفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا التاجي الجديد خلال الشهور الستة القادمة.

وأوضح أن 6 ملايين دولار من هذه الميزانية ستوجه لعمليات المنظمة، بينما يوجه المبلغ الباقي لمساعدة الدول التي تحتاج للدعم في مجال الكشف السريع والتشخيص وغيرها، مشيراً إلى أن تكلفة خطة الاستجابة أقل بكثير مما سيتعين إنفاقه في حال تفشي الوباء. موجهاً الشكر لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي بادرت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار.

وأعلن الدكتور ادهانوم أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 حالة إصابة، منها 490 حالة وفاة، وخارج الصين يوجد 191 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في الفلبين، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع في أعداد حالات الإصابة خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن المصابين خارج الصين بينهم فقط 31 شخصاً لم يسافر إلى الصين، لكنه أصيب بالعدوى بعد اتصاله بأشخاص مصابين من ووهان وهي مركز الفيروس.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:53 PM

الصحة العالمية تدعو لتوفير 675 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة لكورونا

أعلنت أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 منها 490 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,246

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس المجتمع الدولي لتوفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا التاجي الجديد خلال الشهور الستة القادمة.

وأوضح أن 6 ملايين دولار من هذه الميزانية ستوجه لعمليات المنظمة، بينما يوجه المبلغ الباقي لمساعدة الدول التي تحتاج للدعم في مجال الكشف السريع والتشخيص وغيرها، مشيراً إلى أن تكلفة خطة الاستجابة أقل بكثير مما سيتعين إنفاقه في حال تفشي الوباء. موجهاً الشكر لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي بادرت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار.

وأعلن الدكتور ادهانوم أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 حالة إصابة، منها 490 حالة وفاة، وخارج الصين يوجد 191 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في الفلبين، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع في أعداد حالات الإصابة خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن المصابين خارج الصين بينهم فقط 31 شخصاً لم يسافر إلى الصين، لكنه أصيب بالعدوى بعد اتصاله بأشخاص مصابين من ووهان وهي مركز الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,484

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة