الصحة العالمية تدعو لتوفير 675 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة لكورونا

أعلنت أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 منها 490 حالة وفاة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس المجتمع الدولي لتوفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا التاجي الجديد خلال الشهور الستة القادمة.



وأوضح أن 6 ملايين دولار من هذه الميزانية ستوجه لعمليات المنظمة، بينما يوجه المبلغ الباقي لمساعدة الدول التي تحتاج للدعم في مجال الكشف السريع والتشخيص وغيرها، مشيراً إلى أن تكلفة خطة الاستجابة أقل بكثير مما سيتعين إنفاقه في حال تفشي الوباء. موجهاً الشكر لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي بادرت بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار.



وأعلن الدكتور ادهانوم أن عدد الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 24363 حالة إصابة، منها 490 حالة وفاة، وخارج الصين يوجد 191 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في الفلبين، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع في أعداد حالات الإصابة خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن المصابين خارج الصين بينهم فقط 31 شخصاً لم يسافر إلى الصين، لكنه أصيب بالعدوى بعد اتصاله بأشخاص مصابين من ووهان وهي مركز الفيروس.