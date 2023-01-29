استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية لتشكيل أخرى جديدة

يستمر مع وزرائه في تسيير الأعمال

قدّم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس محمود عباس، في حين بدأت مشاورات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، يغلب عليها الطابع السياسي.

وذكر "الحمد الله" خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأعلنت حركة "فتح" أمس أنها بدأت مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، غير أن أسماء المرشحين لقيادة هذه الحكومة ما زالت غير واضحة.

واتهمت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، حكومة "الحمد الله" بترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح الشعب.

وأشار محللون إلى أن تشكيل حكومة فلسطينية، من فصائل منظمة التحرير دون إشراك حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" فيها؛ سيؤدي إلى تفاقم الانقسام الفلسطيني الداخلي.

تشكلت حكومة "الحمد الله"، وهي الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة في العام 2014، عقب مشاورات بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأوكل لها مهمة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في العام 2007 إثر سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، وإعادة بناء القطاع.