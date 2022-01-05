بالصور.. أجمل فنادق العالم الجديدة في عام 2022 والعربُ خارج المنافسة

أغلبها افتُتح بشكل رسمي عام 2021

مر عام 2021 ولم يكن عام السفر الجوي الذي كنا ننتظره؛ إلا أن عام 2022 يحمل الكثير من الأخبار السارة بالنسبة لقطاع الفنادق العالمية؛ فما بين أوسلو، وسيدني، ونيويورك، إلى جزر بعيدة في موزمبيق، وإندونيسيا، وجزر المالديف؛ هناك مجموعة مثيرة من الفنادق التي تم افتتاحها في جميع أنحاء العالم؛ وفق "سي إن إن".

فندق "روك هاوس" بجزر تركس وكايكوس

سيتم افتتاحه في مارس عام 2022، ومن المقرر أن يكون أحد أفخم المنتجعات في جزر تركس وكايكوس، ويضم الفندق 46 منزلًا ريفيًّا فخمًا مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، ومجهزة بأحواض غطس مواجهة للمحيط، ويشمل أيضًا شاطئًا خاصًّا وناديًا شاطئيًّا على الطراز الأوروبي، ومسارات طبيعية مورقة، ومسبحًا لا متناهيًا بطول 60 مترًا، وهو الأكبر في جزر تركس وكايكوس.

فندق ريكيافيك آيسلندا

ويتميز الفندق، الذي افتُتحت أبوابه أيامًا بواجهته الأنيقة المصنوعة من خشب الأبنوس والمصممة من الخشب المتفحم والفولاذ الأسود لتقليد المناظر الطبيعية المثيرة للحمم البركانية في آيسلندا، وفي الداخل ستجد بهوًا مذهلًا مغطىً بأرضيات صخرية بركانية ومنتجع صحي فخم مع حمام تقليدي، ومطعم مميز يديره الشيف جونار كارل جيسلاسون، الحائز على نجمة ميشلان.

فندق دبليو ملبورن

افتُتح رسميًّا في بدايات عام 2021؛ ولكن التشغيل بشكل كبير في عام 2022، وهو أول فندق دولي من فئة الخمس نجوم يتم إطلاقه في أستراليا خلال عام 2021، وتعتبر جميع غرفه البالغ عددها 294 غرفة، مثيرة بنفس القدر، وتتميز بأحواض استحمام عميقة وإطلالات شاملة على المدينة أو نهر يارا في ملبورن.

فندق نوماد نيويورك

وظهرت فنادق "نوماد" وهي مجموعة من الفنادق البوتيكية الأنيقة في نيويورك ولوس أنجلوس، ولاس فيجاس لأول مرة في لندن خلال شهر مايو2021، ويقع الفندق بشكل مثير للإعجاب في مبنى محكمة من القرن التاسع عشر، تم تجديده في منطقة كوفنت غاردن، ويتميز بغرفه البالغ عددها 91 غرفة تعكس مزيجًا من التصميم الحديث والفن الزخرفي.

فندق إكسبلورا شالتن الأرجنتين

افتتح أبوابه من أيام قليلة ويقع في محمية طبيعية خاصة، تبلغ مساحتها 14 ألف فدان في باتاغونيا، وفي الداخل ستجد 20 غرفة مشرقة ومتجددة الهواء وبسيطة مع إطلالات خلابة على قمم باتاغونيا المغطاة بالثلوج.

فندق وان آند أونلي أثينا

يُفتتح في منتصف يونيو القادم، ويمنح المسافرين أفضل أوقات الهدوء؛ فهو يقع على مسافة قصيرة من أثينا الصاخبة والمواقع الشهيرة مثل الأكروبوليس، مع توفير الاسترخاء والهدوء في ملاذ على شاطئ البحر.

فندق مونتاج بيج سكاي الولايات المتحدة الأمريكية

تم افتتاحه منذ أيام وهو أول منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم في ولاية مونتانا الأمريكية ويحتوي المنتجع، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار على 150 غرفة وجناحًا فخمًا و39 مسكنًا بتصميم جبلي عصري أنيق.

فندق سيكس سيزونز إيبزا إسبانيا

الفندق منحوت في منحدر وعر؛ حيث يمتد على مساحة 20 فدانًا منعزلًا، ويضفي إحساسًا بالهدوء والسكينة، وهناك 116 جناحًا ساحليًّا أنيقًا، بالإضافة إلى منزلين مستقلين يتميز كل منهما بإطلالات شاملة على البحر البلياري، ويتميز الفندق بمنتجعه الصحي الخاص به؛ حيث يقدم كل شيء من العلاج بالتبريد إلى حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء.

فندق ذا جوري راجستان

يعكس الفندق واحة هادئة وأنيقة في قلب المدينة الصاخبة، وافتتح الفندق أبوابه عام 2021، ويحتوي على خمسة أجنحة فقط، كل منها مستوحىً من جوهرة فاخرة، ومزخرفة بالمنسوجات الفخمة والفن الراجاستاني.