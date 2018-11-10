النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة مراهق غرقًا بعد سقوطه في سد "مرورات حائل"

فرق الإنقاذ المائي انتشلت جثمانه وسُلّم الحادث للجهات الأمنية

توفي مراهق (14 عامًا) بعد سقوطه في سد جبال مرورات، الواقع على بعد ٣٥ كلم جنوب شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أنه جرى انتقال فرق الإنقاذ المائي، وتم انتشال جثمان المراهق من قاع السد الذي يبلغ عمقه نحو مترين، وسُلّم الحادث للجهات الأمنية حسب الاختصاص.

وأضاف: "تتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذويه، سائلين المولى له الرحمة والمغفرة".

وجددت مديرية المنطقة التنبيه أن السدود والحفر ومواقع تجمعات المياه غير ملائمة للسباحة لخطورة التربة الطينية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة مراهق غرقًا بعد سقوطه في سد "مرورات حائل"
سبق

توفي مراهق (14 عامًا) بعد سقوطه في سد جبال مرورات، الواقع على بعد ٣٥ كلم جنوب شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أنه جرى انتقال فرق الإنقاذ المائي، وتم انتشال جثمان المراهق من قاع السد الذي يبلغ عمقه نحو مترين، وسُلّم الحادث للجهات الأمنية حسب الاختصاص.

وأضاف: "تتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذويه، سائلين المولى له الرحمة والمغفرة".

وجددت مديرية المنطقة التنبيه أن السدود والحفر ومواقع تجمعات المياه غير ملائمة للسباحة لخطورة التربة الطينية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:40 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:56 PM

وفاة مراهق غرقًا بعد سقوطه في سد "مرورات حائل"

فرق الإنقاذ المائي انتشلت جثمانه وسُلّم الحادث للجهات الأمنية

A A A
خالد السليمي - حائل
4
4,653

توفي مراهق (14 عامًا) بعد سقوطه في سد جبال مرورات، الواقع على بعد ٣٥ كلم جنوب شرق مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أنه جرى انتقال فرق الإنقاذ المائي، وتم انتشال جثمان المراهق من قاع السد الذي يبلغ عمقه نحو مترين، وسُلّم الحادث للجهات الأمنية حسب الاختصاص.

وأضاف: "تتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذويه، سائلين المولى له الرحمة والمغفرة".

وجددت مديرية المنطقة التنبيه أن السدود والحفر ومواقع تجمعات المياه غير ملائمة للسباحة لخطورة التربة الطينية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,378
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,652
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,089
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,259

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة