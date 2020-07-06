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في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب

مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود.. وضد سائقي تطبيقات التوصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود)، تورطوا بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف العقيد "التويجري" أن قيمة المبالغ المسلوبة قدرت بنحو 28.000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود)، تورطوا بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف العقيد "التويجري" أن قيمة المبالغ المسلوبة قدرت بنحو 28.000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
04:34 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:09 PM

في قبضة شرطة الرياض.. سقوط عصابة من الوافدين ارتكبت 22 حادثة سلب

مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود.. وضد سائقي تطبيقات التوصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود)، تورطوا بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف العقيد "التويجري" أن قيمة المبالغ المسلوبة قدرت بنحو 28.000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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