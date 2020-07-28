شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة. وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي. وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح. وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.

في عفيف.. "راشد" و"عبدالله" طفلان سليمان يولدان من أمّين مصابتين بـ"كورونا" فهد الغبيوي سبق 2020-07-28 شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة.



وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي.



وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح.



وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 07:35 PM

في عفيف.. "راشد" و"عبدالله" طفلان سليمان يولدان من أمّين مصابتين بـ"كورونا" أحدهما بعملية قيصرية.. وحالتهما الصحية جميعاً جيدة





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شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة.



وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي.



وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح.



وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.