النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في عفيف.. "راشد" و"عبدالله" طفلان سليمان يولدان من أمّين مصابتين بـ"كورونا"

أحدهما بعملية قيصرية.. وحالتهما الصحية جميعاً جيدة

شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي.

وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح.

وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في عفيف.. "راشد" و"عبدالله" طفلان سليمان يولدان من أمّين مصابتين بـ"كورونا"
سبق

شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي.

وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح.

وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
07:35 PM

في عفيف.. "راشد" و"عبدالله" طفلان سليمان يولدان من أمّين مصابتين بـ"كورونا"

أحدهما بعملية قيصرية.. وحالتهما الصحية جميعاً جيدة

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
958

شهد مستشفى محافظة عفيف، حالتي ولادة لطفلين "راشد" و"عبدالله" تحمل أمّاهما فيروس كورونا، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز الشعلاني، أن الحالة الأولى كانت في الأسبوع (36) من الحمل، وراجعت قسم الطوارئ قبل ولادتها، وكانت تعاني من بعض الأعراض، وبعد أخذ المسحة التحليلية لها تبيّن إصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها لغرفة الولادة المجهزة، ومتابعتها من قبل الفريق الطبي حتى ولادتها بشكل طبيعي.

وأضاف، بحسب مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن الحالة الثانية كانت لسيدة لديها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معها وفق إجراءات احترازية عالية، حيث كانت تحتاج لعملية ولادة قيصرية، وتكللت بالنجاح.

وأكد "الشعلاني" أن الطفلين لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد حين الولادة، حيث عمل الأطباء على عزل الطفلين بعد الولادة في غرف عزل خاصة بهما، وأجريت لهما مسحتان لكورونا متفرقتين، أثبتتا خلوّهما من المرض، وهما وأمّاهما بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,494
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,701
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,253

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة