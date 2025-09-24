بالصور.. ٣٤ ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني

ابتهج ٣٤ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، فرحًا وسرورًا واعتزازًا بذكرى اليوم الوطني (٨٩) لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- تحت شعار (همة حتى القمة). وشهدت المدارس، ورياض الأطفال، وأندية الحي، برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبر من خلالها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات عن مشاعرهم وسعادتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، من خلال العديد من البرامج والفعاليات التربوية والوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والفنية والكشفية والتطوعية. وتوشّح الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بصور الملك وولي العهد، وبالأعلام الخضراء، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدلّ على صدق الانتماء والولاء وقوة التلاحم والوفاء بين الشعب والقيادة. بدوره أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ أن مناسبة اليوم الوطني تأتي لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه، وتعريفهم بمنزلة الوطن ومكانته في النفوس، وعطائه ودعمه لأبنائه. وعبّر ”الحازمي” عن بالغ شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة، مؤكدًا أن تفاعل المدارس مع مناسبة اليوم الوطني يدلّ على وطنيّتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم. من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، إلى تعدُّد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها؛ حيث اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية، والبرامج التطوعية، والأنشطة المسرحية والرياضية، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة، والرسومات والمعارض الفنية والجداريات، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين، والمسابقات المتنوعة. وبيّن ”المالكي” أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك وتويتر والانستغرام والسناب شات، وفق خطة إعلامية منظمة، لنشر وإبراز فعاليات المدارس واحتفالاتها بهذه الذكرى العزيزة على نفس كل مواطن سعودي، وذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم ومنصات الإعلام الجديد.

بالصور.. ٣٤ ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24 ابتهج ٣٤ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، فرحًا وسرورًا واعتزازًا بذكرى اليوم الوطني (٨٩) لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- تحت شعار (همة حتى القمة).



وشهدت المدارس، ورياض الأطفال، وأندية الحي، برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبر من خلالها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات عن مشاعرهم وسعادتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، من خلال العديد من البرامج والفعاليات التربوية والوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والفنية والكشفية والتطوعية.



وتوشّح الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بصور الملك وولي العهد، وبالأعلام الخضراء، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدلّ على صدق الانتماء والولاء وقوة التلاحم والوفاء بين الشعب والقيادة.



بدوره أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ أن مناسبة اليوم الوطني تأتي لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه، وتعريفهم بمنزلة الوطن ومكانته في النفوس، وعطائه ودعمه لأبنائه.



وعبّر ”الحازمي” عن بالغ شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة، مؤكدًا أن تفاعل المدارس مع مناسبة اليوم الوطني يدلّ على وطنيّتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم.



من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، إلى تعدُّد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها؛ حيث اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية، والبرامج التطوعية، والأنشطة المسرحية والرياضية، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة، والرسومات والمعارض الفنية والجداريات، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين، والمسابقات المتنوعة.



وبيّن ”المالكي” أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك وتويتر والانستغرام والسناب شات، وفق خطة إعلامية منظمة، لنشر وإبراز فعاليات المدارس واحتفالاتها بهذه الذكرى العزيزة على نفس كل مواطن سعودي، وذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم ومنصات الإعلام الجديد.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 04:45 PM

بالصور.. ٣٤ ألف طالب وطالبة بتعليم الليث يحتفلون بذكرى اليوم الوطني في صورة مبهرة تدلّ على صدق الانتماء وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة





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ابتهج ٣٤ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، فرحًا وسرورًا واعتزازًا بذكرى اليوم الوطني (٨٩) لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- تحت شعار (همة حتى القمة).



وشهدت المدارس، ورياض الأطفال، وأندية الحي، برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبر من خلالها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات عن مشاعرهم وسعادتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، وعن حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، من خلال العديد من البرامج والفعاليات التربوية والوطنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والفنية والكشفية والتطوعية.



وتوشّح الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بصور الملك وولي العهد، وبالأعلام الخضراء، واكتست المدارس باللونين الأخضر والأبيض في صورة وطنية مبهرة تدلّ على صدق الانتماء والولاء وقوة التلاحم والوفاء بين الشعب والقيادة.



بدوره أكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي؛ أن مناسبة اليوم الوطني تأتي لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه، وتعريفهم بمنزلة الوطن ومكانته في النفوس، وعطائه ودعمه لأبنائه.



وعبّر ”الحازمي” عن بالغ شكره وتقديره لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، على ما تم تنفيذه من فعاليات تنسجم مع حجم المناسبة، مؤكدًا أن تفاعل المدارس مع مناسبة اليوم الوطني يدلّ على وطنيّتهم الصادقة ووعيهم العميق بواجبهم تجاه قيادتهم ووطنهم.



من جانب آخر أشار مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، إلى تعدُّد وتنوع البرامج التي تم تنفيذها؛ حيث اشتملت على حزمة من الفعاليات كالكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية، والبرامج التطوعية، والأنشطة المسرحية والرياضية، بالإضافة إلى العديد من القصائد والأناشيد الوطنية المعبرة، والرسومات والمعارض الفنية والجداريات، ورسائل إلى الجنود المرابطين، وزيارات المسؤولين، والمسابقات المتنوعة.



وبيّن ”المالكي” أنه تم تفعيل منصات الإدارة عبر الموقع الرسمي، وشبكات التواصل الاجتماعي في الفيس بوك وتويتر والانستغرام والسناب شات، وفق خطة إعلامية منظمة، لنشر وإبراز فعاليات المدارس واحتفالاتها بهذه الذكرى العزيزة على نفس كل مواطن سعودي، وذلك من خلال التقارير الإعلامية لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في المدارس ومكاتب التعليم ومنصات الإعلام الجديد.