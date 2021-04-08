النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. رئيس جامعة الملك سعود يدشن منصة "طور جامعتك"

نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من منسوبيها

دشن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، منصة "طوّر جامعتك"، وهي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة؛ لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة.

وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الجهد وهذا المنجز التي قامت به وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير والجودة.

وأضاف أن التجربة التي مرّت بها المملكة والجامعة في مواجهة جائحة كورونا وتميز التعليم الإلكتروني، وما بذلته الدولة -وفّقها الله- ساعد على تمكين الجامعات، ومنها جامعة الملك سعود، على مواجهة هذه الجائحة والاستمرار في تقديم البرامج والمقررات الدراسية بما ساهم بعدم تعطيل طالب واحد، كما تم تقديم الاختبارات بطريقة سلسة، وهو ما يدفعنا للعمل بجد واجتهاد للاستفادة من هذه التجربة، فاليوم مع التقنية يمكن للجميع المشاركة بأفكارهم التطويرية عبر الدخول على منصة "طوّر جامعتك"، وأدعو جميع منسوبي الجامعة لطرح المقترحات والأفكار التطويرية، وإنني واثق أن جامعة الملك سعود بكل ما تملكه من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وطلاب متميزين سوف يسهمون جميعاً في إثراء منصة طوّر جامعتك بأفكارهم التطويرية.

يُذكر أن منصة "طوّر جامعتك" هي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة؛ حيث تسعى الجامعة لبناء هذه الأفكار التطويرية على أسس ومعايير تقنية حديثة واستثمارها للوصول إلى طموحات فكرية كبيرة لتطوير جميع المجالات بالجامعة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التعليم.

ويختص النظام باستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية في مجالات تم تحديدها وفقاً لتوجهات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، وهذه المجالات هي: المجال أكاديمي، والمجال العمراني، والمجال الإداري، والمجال البحثي، والمجال الاستثماري، والمجال التقني، والمجال الصحي، ومجال خدمة المجتمع.

رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. رئيس جامعة الملك سعود يدشن منصة "طور جامعتك"
سبق

دشن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، منصة "طوّر جامعتك"، وهي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة؛ لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة.

وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الجهد وهذا المنجز التي قامت به وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير والجودة.

وأضاف أن التجربة التي مرّت بها المملكة والجامعة في مواجهة جائحة كورونا وتميز التعليم الإلكتروني، وما بذلته الدولة -وفّقها الله- ساعد على تمكين الجامعات، ومنها جامعة الملك سعود، على مواجهة هذه الجائحة والاستمرار في تقديم البرامج والمقررات الدراسية بما ساهم بعدم تعطيل طالب واحد، كما تم تقديم الاختبارات بطريقة سلسة، وهو ما يدفعنا للعمل بجد واجتهاد للاستفادة من هذه التجربة، فاليوم مع التقنية يمكن للجميع المشاركة بأفكارهم التطويرية عبر الدخول على منصة "طوّر جامعتك"، وأدعو جميع منسوبي الجامعة لطرح المقترحات والأفكار التطويرية، وإنني واثق أن جامعة الملك سعود بكل ما تملكه من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وطلاب متميزين سوف يسهمون جميعاً في إثراء منصة طوّر جامعتك بأفكارهم التطويرية.

يُذكر أن منصة "طوّر جامعتك" هي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة؛ حيث تسعى الجامعة لبناء هذه الأفكار التطويرية على أسس ومعايير تقنية حديثة واستثمارها للوصول إلى طموحات فكرية كبيرة لتطوير جميع المجالات بالجامعة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التعليم.

ويختص النظام باستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية في مجالات تم تحديدها وفقاً لتوجهات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، وهذه المجالات هي: المجال أكاديمي، والمجال العمراني، والمجال الإداري، والمجال البحثي، والمجال الاستثماري، والمجال التقني، والمجال الصحي، ومجال خدمة المجتمع.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
03:33 PM

شاهد.. رئيس جامعة الملك سعود يدشن منصة "طور جامعتك"

نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من منسوبيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
288

دشن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، منصة "طوّر جامعتك"، وهي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة؛ لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة.

وعبّر رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الجهد وهذا المنجز التي قامت به وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير وعمادة التطوير والجودة.

وأضاف أن التجربة التي مرّت بها المملكة والجامعة في مواجهة جائحة كورونا وتميز التعليم الإلكتروني، وما بذلته الدولة -وفّقها الله- ساعد على تمكين الجامعات، ومنها جامعة الملك سعود، على مواجهة هذه الجائحة والاستمرار في تقديم البرامج والمقررات الدراسية بما ساهم بعدم تعطيل طالب واحد، كما تم تقديم الاختبارات بطريقة سلسة، وهو ما يدفعنا للعمل بجد واجتهاد للاستفادة من هذه التجربة، فاليوم مع التقنية يمكن للجميع المشاركة بأفكارهم التطويرية عبر الدخول على منصة "طوّر جامعتك"، وأدعو جميع منسوبي الجامعة لطرح المقترحات والأفكار التطويرية، وإنني واثق أن جامعة الملك سعود بكل ما تملكه من أعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وطلاب متميزين سوف يسهمون جميعاً في إثراء منصة طوّر جامعتك بأفكارهم التطويرية.

يُذكر أن منصة "طوّر جامعتك" هي نافذة رقمية لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية التي يتقدم بها منسوبي ومنسوبات الجامعة لدعم جهودها لبلوغ الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة؛ حيث تسعى الجامعة لبناء هذه الأفكار التطويرية على أسس ومعايير تقنية حديثة واستثمارها للوصول إلى طموحات فكرية كبيرة لتطوير جميع المجالات بالجامعة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التعليم.

ويختص النظام باستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية في مجالات تم تحديدها وفقاً لتوجهات الجامعة وخطتها الاستراتيجية، وهذه المجالات هي: المجال أكاديمي، والمجال العمراني، والمجال الإداري، والمجال البحثي، والمجال الاستثماري، والمجال التقني، والمجال الصحي، ومجال خدمة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,934
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,118
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,229

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة