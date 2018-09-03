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جهاز الأمن الروسي: إيرادات "داعش" انهارت بمقدار 10 أضعاف

قال إن تراجع إيرادات التنظيم ناتج من تقلُّص عوائد النفط والضرائب

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن إيرادات تنظيم "داعش" الإرهابي تقلصت بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2014.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح رئيس قسم المعلومات العملياتية في جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا أنه بالمقارنة مع إيرادات "داعش" في عام 2014، التي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار، فإن مسلحي التنظيم يجمعون في الوقت الراهن بين 200 و300 مليون دولار سنويًّا، أي أقل بنسبة 90 في المئة.

وأفاد بيسيدا في كلمة ألقاها بمؤتمر حول "مكافحة توريدات الأسلحة غير الشرعية في سياق محاربة الإرهاب الدولي"، نظمته وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم (الاثنين)، بأن هذا التراجع في الإيرادات ناجم عن تقلص الإيرادات النفطية و"الضرائب" التي فرضها التنظيم على سكان المناطق التي كان يسيطر عليها.

وذكر أن الخسائر في الأرواح والمعدات التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها "داعش"، أجبرتها على الانتقال إلى أساليب أقل تكلفة. مضيفًا بأن "داعش" كثف نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المسلحين.

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جهاز الأمن الروسي: إيرادات "داعش" انهارت بمقدار 10 أضعاف
سبق

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن إيرادات تنظيم "داعش" الإرهابي تقلصت بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2014.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح رئيس قسم المعلومات العملياتية في جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا أنه بالمقارنة مع إيرادات "داعش" في عام 2014، التي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار، فإن مسلحي التنظيم يجمعون في الوقت الراهن بين 200 و300 مليون دولار سنويًّا، أي أقل بنسبة 90 في المئة.

وأفاد بيسيدا في كلمة ألقاها بمؤتمر حول "مكافحة توريدات الأسلحة غير الشرعية في سياق محاربة الإرهاب الدولي"، نظمته وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم (الاثنين)، بأن هذا التراجع في الإيرادات ناجم عن تقلص الإيرادات النفطية و"الضرائب" التي فرضها التنظيم على سكان المناطق التي كان يسيطر عليها.

وذكر أن الخسائر في الأرواح والمعدات التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها "داعش"، أجبرتها على الانتقال إلى أساليب أقل تكلفة. مضيفًا بأن "داعش" كثف نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المسلحين.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
11:06 PM

جهاز الأمن الروسي: إيرادات "داعش" انهارت بمقدار 10 أضعاف

قال إن تراجع إيرادات التنظيم ناتج من تقلُّص عوائد النفط والضرائب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن إيرادات تنظيم "داعش" الإرهابي تقلصت بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2014.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح رئيس قسم المعلومات العملياتية في جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا أنه بالمقارنة مع إيرادات "داعش" في عام 2014، التي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار، فإن مسلحي التنظيم يجمعون في الوقت الراهن بين 200 و300 مليون دولار سنويًّا، أي أقل بنسبة 90 في المئة.

وأفاد بيسيدا في كلمة ألقاها بمؤتمر حول "مكافحة توريدات الأسلحة غير الشرعية في سياق محاربة الإرهاب الدولي"، نظمته وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم (الاثنين)، بأن هذا التراجع في الإيرادات ناجم عن تقلص الإيرادات النفطية و"الضرائب" التي فرضها التنظيم على سكان المناطق التي كان يسيطر عليها.

وذكر أن الخسائر في الأرواح والمعدات التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها "داعش"، أجبرتها على الانتقال إلى أساليب أقل تكلفة. مضيفًا بأن "داعش" كثف نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد المسلحين.

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