النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تحتفل باليوم الوطني التسعين

بتوزيع آلاف الهدايا وباقات الورد

وزعت أمانة منطقة عسير، آلاف الهدايا وباقات الورد في المواقع العامة والحدائق والشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني التسعين.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: إن الفعالية ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، ودورها المجتمعي في مشاركة المواطنين فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة.

وأضاف أن الأمانة تولي التواصل المجتمعي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة عسير تحتفل باليوم الوطني التسعين
سبق

وزعت أمانة منطقة عسير، آلاف الهدايا وباقات الورد في المواقع العامة والحدائق والشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني التسعين.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: إن الفعالية ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، ودورها المجتمعي في مشاركة المواطنين فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة.

وأضاف أن الأمانة تولي التواصل المجتمعي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
04:37 PM

أمانة عسير تحتفل باليوم الوطني التسعين

بتوزيع آلاف الهدايا وباقات الورد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
596

وزعت أمانة منطقة عسير، آلاف الهدايا وباقات الورد في المواقع العامة والحدائق والشوارع الرئيسة، احتفاءً باليوم الوطني التسعين.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي: إن الفعالية ضمن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني، ودورها المجتمعي في مشاركة المواطنين فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية العظيمة.

وأضاف أن الأمانة تولي التواصل المجتمعي اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من دورها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,316
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,024
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,807

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة