أمطار رعدية على جازان.. حالة تستمر لـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من حالة أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.