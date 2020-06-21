النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمك يتعاقد مع العرياني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

أعلنت إدارة نادي ضمك، تعاقدها مع المدرب السعودي محمد العرياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى حين عودة نور الدين زكري وطاقمه الفني من إيطاليا، حيث سينضم العرياني إلى طاقم زكري حتى نهاية الموسم.
وكان زكري قد طالب بتوفير اشتراطات قبل العودة منها تهيئة مقر النادي، لاستقبال اللاعبين والموظفين، في بيئة آمنة، تحقق الحماية اللازمة، حتى يعود مجددًا إلى خميس مشيط.

من جانب آخر تعاقدت إدارة ضمك مع المستشفى السعودي الألماني لإجراء الفحوص والمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وكل العاملين بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمك يتعاقد مع العرياني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم
سبق

أعلنت إدارة نادي ضمك، تعاقدها مع المدرب السعودي محمد العرياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى حين عودة نور الدين زكري وطاقمه الفني من إيطاليا، حيث سينضم العرياني إلى طاقم زكري حتى نهاية الموسم.
وكان زكري قد طالب بتوفير اشتراطات قبل العودة منها تهيئة مقر النادي، لاستقبال اللاعبين والموظفين، في بيئة آمنة، تحقق الحماية اللازمة، حتى يعود مجددًا إلى خميس مشيط.

من جانب آخر تعاقدت إدارة ضمك مع المستشفى السعودي الألماني لإجراء الفحوص والمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وكل العاملين بالنادي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:16 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:44 PM

ضمك يتعاقد مع العرياني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
4
624

أعلنت إدارة نادي ضمك، تعاقدها مع المدرب السعودي محمد العرياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى حين عودة نور الدين زكري وطاقمه الفني من إيطاليا، حيث سينضم العرياني إلى طاقم زكري حتى نهاية الموسم.
وكان زكري قد طالب بتوفير اشتراطات قبل العودة منها تهيئة مقر النادي، لاستقبال اللاعبين والموظفين، في بيئة آمنة، تحقق الحماية اللازمة، حتى يعود مجددًا إلى خميس مشيط.

من جانب آخر تعاقدت إدارة ضمك مع المستشفى السعودي الألماني لإجراء الفحوص والمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وكل العاملين بالنادي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,121
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,015
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,421

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة