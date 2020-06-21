ضمك يتعاقد مع العرياني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

أعلنت إدارة نادي ضمك، تعاقدها مع المدرب السعودي محمد العرياني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى حين عودة نور الدين زكري وطاقمه الفني من إيطاليا، حيث سينضم العرياني إلى طاقم زكري حتى نهاية الموسم.

وكان زكري قد طالب بتوفير اشتراطات قبل العودة منها تهيئة مقر النادي، لاستقبال اللاعبين والموظفين، في بيئة آمنة، تحقق الحماية اللازمة، حتى يعود مجددًا إلى خميس مشيط.

من جانب آخر تعاقدت إدارة ضمك مع المستشفى السعودي الألماني لإجراء الفحوص والمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وكل العاملين بالنادي.