"أرامكو" تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في نوفمبر
معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول
قالت شركة "أرامكو"، اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر نوفمبر عند 430 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 420 دولاراً في أكتوبر.
ووفق "رويترز"، سعر بروبان "أرامكو" معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت "أرامكو" سعر البوتان لشهر نوفمبر عند 445 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 435 دولاراً في الشهر السابق.
أرامكو
البروبان
"أرامكو" تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في نوفمبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-31
قالت شركة "أرامكو"، اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر نوفمبر عند 430 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 420 دولاراً في أكتوبر.
ووفق "رويترز"، سعر بروبان "أرامكو" معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت "أرامكو" سعر البوتان لشهر نوفمبر عند 445 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 435 دولاراً في الشهر السابق.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:52 AM
"أرامكو" تحدد سعر البروبان عند 430 دولاراً للطن في نوفمبر
معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول
قالت شركة "أرامكو"، اليوم الخميس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر نوفمبر عند 430 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 420 دولاراً في أكتوبر.
ووفق "رويترز"، سعر بروبان "أرامكو" معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وحددت "أرامكو" سعر البوتان لشهر نوفمبر عند 445 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 435 دولاراً في الشهر السابق.