العراق يُسجّل 839 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء يبلغ 549,346

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 839 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 599,965 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل تسع حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12,865، فيما تم تسجيل 1,889 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 549,346 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 37,754, منهم 140 يرقدون في العناية المركزة.