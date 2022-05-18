آخر جيوب المقاومة بماريوبول.. استسلام 1000 جندي بمصنع آزوفستال

وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع: "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلًا بينهم 29 جريحًا"؛ مضيفة: "في المجموع ومنذ 16 مايو، استسلم 959 مقاتلًا بينهم 80 جريحًا".