"آركو": استهداف الأعيان المدنية بالمملكة تطاول سافر على مبادئ القانون الدولي والإنساني

وقال أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان صادر عن المنظمة ورد "سبق": إن الأمانة العامة للمنظمة تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الموجهة على أعيان مدنية تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني؛ طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977؛ وتؤكد رفضها وشجبها لهذه الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين؛ مُشددًا على أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى إلحاق الضرر بأنفس بشرية تمارس أعمالها في مواقع مدنية. مضيفاً أن هذه الاعتداءات تعدُ تطاولاً سافراً على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيها من تهديد بالغ لأرواح المدنيين وترويعهم.