آفاق مستقبلية قاتمة.. ناقوس الأمن الغذائي العالمي ينذر بعواقب وخيمة!

وأضاف "الإدريسي"، أن "العالم يحاول أن يبحث عن مزيد من البدائل والحلول لأن أزمة الغذاء أصبحت تطول الجميع بلا استثناء، بخلاف أن هذه المشكلة لم تعد مرتبطة بأوكرانيا وحدها، حيث أعلنت بعض الدول وقف تصدير القمح في هذه الظروف، ومن بينها الهند التي تعد واحدة من أكبر منتجي القمح على مستوى العالم" ، بحسب تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية".