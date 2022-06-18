آلاف التونسيين يتظاهرون رفضًا للاستفتاء على الدستور الجديد

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، ورددوا هتافات من بينها: "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا"، و"أوقفوا مهزلة الدستور"، و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع"؛ وفقًا لـ"رويترز".