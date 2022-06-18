آلاف التونسيين يتظاهرون رفضًا للاستفتاء على الدستور الجديد

خرج آلاف التونسيين إلى الشارع اليوم (السبت)؛ للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، ورددوا هتافات من بينها: "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا"، و"أوقفوا مهزلة الدستور"، و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
ويُظهر الاحتجاج الحاشد، الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، المعارضة المتزايدة لـ"سعيد" منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل -ذو التأثير القوي- المحادثات بشأن الدستور الجديد، الذي ينوي "سعيد" طرحه للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
ويُشيد أنصار "سعيد" به باعتباره رجلًا مستقلًّا ونزيهًا يقف في وجه قوى النخبة، التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.