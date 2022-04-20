أبناء اليمن والقوى الوطنية.. كلمة السر في استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار

ويعي أبناء اليمن أيضًا أنهم مطالبون بالالتزام بما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.