أبوظبي تستدعي السفيرة السويدية للاحتجاج على إحراق متطرفين القرآن الكريم

وأشارت إلى أن "مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".