"أبو ردينة": اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية يمثل تحدياً للشرعية الدولية

وأضاف "أبوردينة" في بيان اليوم إن هذه الاستفزازات المتواصلة التي تمثلت باقتحام تشييع الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة واقتحام المقبرة والاعتداء على المشيعين، وقرارات هدم منازل المواطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية تأتي في إطار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.