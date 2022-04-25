أتمنى لك الصحة.. "بوتين" يكسر التوتر ويهنئ "ماكرون" لفوزه بالرئاسة!

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه أمس الأحد؛ رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا؛ وفق ما أعلنه الكرملين.
وقال "بوتين"، في رسالة عبر تلغرام أرسلها إلى "ماكرون": "أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة"؛ وفق ما نقلته "البيان" الإماراتية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الاثنين: بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية.