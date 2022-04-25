أتمنى لك الصحة.. "بوتين" يكسر التوتر ويهنئ "ماكرون" لفوزه بالرئاسة!

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه أمس الأحد؛ رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا؛ وفق ما أعلنه الكرملين.