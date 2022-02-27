أحدهم بُترت يده.. إصابة أم وابنيها في قصف حوثي لمنزلهم في تعز

أصيبت أم واثنان من أبنائها بشظايا قذيفة لمليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم (الأحد) في منطقة العبدلة السكنية في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز.

وبينت مصادر محلية أن قذيفة للمليشيات استهدفت منزلاً في منطقة العبدلة نتج عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها، أحدهم بترت يده وجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وجرى نقلهم للعلاج، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن الطفلة مريم الزبيري 12 عاماً أصيبت بطلقة قناص للمليشيات الحوثية استقرت بالرأس شمال المدينة، وجرى إسعافها لتلقي العلاج.