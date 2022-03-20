أحزاب اليمن ترحِّب بدعوة مجلس التعاون للحوار.. والحوثي يقصف المنشآت المدنية

وتفصيلاً، قال التحالف في بيان صحفي: "إن هذه الدعوة فرصة حقيقية لمناقشات جادة، ووضع حلول للأزمة اليمنية، بما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزًا على المرجعيات الثلاث المعترف بها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".