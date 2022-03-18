"أذيال الهزائم تُشيع الجنازات".. اعتراف حوثي بمقتل 114 ضابطًا وصفًا

وحسب مصادر عسكرية: فقد شيع الحوثيون بشكل رسمي، في الفترة من ٩ إلى 17 مارس الحالي، ١١٤ ضابطًا وصفًا قُتل أكثرهم في جبهتي حرض وعبس شمال اليمن.