"أذيال الهزائم تُشيع الجنازات".. اعتراف حوثي بمقتل 114 ضابطًا وصفًا

اعترفت الميليشيا الحوثية بوقوع خسائر بالغة في صفوف عناصرها على جبهات القتال؛ حيث فقدت 114 ضابطًا وصفًا من قياداتها الميدانية.
وحسب مصادر عسكرية: فقد شيع الحوثيون بشكل رسمي، في الفترة من ٩ إلى 17 مارس الحالي، ١١٤ ضابطًا وصفًا قُتل أكثرهم في جبهتي حرض وعبس شمال اليمن.
وبينت ذات المصادر أن بينهم لواء و3 عمداء و7 يحملون رتبة عقيد و17 مقدمًا و20 رائدًا و11 نقيبًا و15 ملازم أول و28 ضابط صف.
وكانت الميليشيات قد اعترفت مؤخرًا بمقتل كل من: "يحيى علي سليمان" المكنى بأبو أكرم برتبة لواء، وأحمد حسن كزمي، ورئيس شعبة الاستخبارات والاستطلاع بالمنطقة الأولى عميد أحمد حسن كزمي، والعميد عدنان عبدالله الشحيفي.
ومؤخرًا خسرت الميليشيات الحوثية العشرات من القيادات الميدانية بنيران الجيش اليمني وغارات التحالف العربي في جبهتي عبس وحرض بحجة.