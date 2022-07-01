"أردوغان" يقول إن الكرة أصبحت في ملعب فنلندا والسويد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن على كل من السويد وفنلندا الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها لأنقرة في الاتفاق الخاص بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تعهد ستوكهولم بتسليم 73 "إرهابياً".
وحذر من أن بلاده "لا يزال بإمكانها عرقلة العملية" إذا فشل البلدان في تلبية مطالب تركيا بالكامل.
وأضاف "أردوغان"، في مؤتمر صحفي بمدريد في ختام قمة للحلف عُقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إنه يرى توقيع الاتفاق الثلاثي بمثابة اعتراف بحساسيات أنقرة تجاه الإرهاب و"انتصار دبلوماسي" لتركيا.
وشدد الزعيم التركي على مطلب بلاده من السويد وفنلندا بتسليم ناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها "تنظيماً إرهابياً"، وأيضاً تسليم ناشطين في شبكة للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا، في يوليو 2016.