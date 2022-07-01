"أردوغان" يقول إن الكرة أصبحت في ملعب فنلندا والسويد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن على كل من السويد وفنلندا الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها لأنقرة في الاتفاق الخاص بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تعهد ستوكهولم بتسليم 73 "إرهابياً".