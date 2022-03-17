أرقام مذهلة.. مسؤولون بـC.I.A يقدّرون قتلى روسيا في الحرب!

وفي محاولة لإظهار "الخسائر الفادحة" في صفوف القوات الروسية، عقدت "نيويورك تايمز" مقارنة، فقالت إن الجيش الأمريكي فقد في 36 يومًا نحو 7 آلاف جندي من مشاة البحرية خلال معركة آيوو جيما باليابان، إبان الحرب العالمية الثانية، وتعد واحدة من أكثر معارك الجيش الأمريكي ضراوةً في تاريخه.