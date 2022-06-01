أزمة الروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن "أورستد الدنماركية" و"شل إنرجي"

وردًا على ذلك، قالت الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الجهة المنظمة للشبكات بألمانيا، إن قرار جازبروم قطع إمدادات الغاز عن شل إنرجي يؤثر في كميات صغيرة فقط في ألمانيا، مشيرة إلى أنه يمكن استبدالها من مصادر أخرى.