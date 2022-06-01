أزمة الروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن "أورستد الدنماركية" و"شل إنرجي"

أعلنت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز اليوم، أنها قطعت الإمدادات عن شركة أورستد الدنماركية وشركة شل إنرجي لعقد تزويد ألمانيا بالغاز، نظرًا لعدم سداد الشركتين المدفوعات بالروبل.
وردًا على ذلك، قالت الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الجهة المنظمة للشبكات بألمانيا، إن قرار جازبروم قطع إمدادات الغاز عن شل إنرجي يؤثر في كميات صغيرة فقط في ألمانيا، مشيرة إلى أنه يمكن استبدالها من مصادر أخرى.
وأضافت وفقاً لـ"رويترز": "أمن الإمدادات مضمون حالياً. وفقاً لمعلوماتنا، تتأثر كميات صغيرة فقط يمكن شراؤها من مصدر آخر. نراقب الوضع من كثب".