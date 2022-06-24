"أزمة جوع كارثية" تدق نواقيسها الأمم المتحدة.. و"بوتين": أزيلوا الألغام!

إلى ذلك، أضاف قائلا، في كلمة مصورة وجهها إلى مسؤولين من عشرات الدول الغنية والنامية المجتمعين في برلين: "هناك خطر حقيقي من أن يتم إعلان مجاعات متعددة عام 2022، في حين قد يكون عام 2023 أسوأ"، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس".