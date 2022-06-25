أزمة حادّة.. 12 دولة في الاتحاد الأوروبي باتت بدون غاز روسي

وأوضحت أن "خطة الاتحاد الأوروبي للأزمة، التي تم إعدادها في بداية العام؛ يمكن أن تكون مفيدة في كل لحظة، ويجب أن تكون الدول الأعضاء على استعداد لتطبيق خططها".