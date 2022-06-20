"أزمة غذائية ثلاثية الأبعاد" تهدد العالم.. و6 سيناريوهات للمواجهة

وعلى الرغم من تراكم نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا قبل الحرب، وتزايد الحديث عن أزمة الغذاء، إلا أن هناك تردداً من قِبل الأوكرانيين في بيع القمح، حيث تسيطر على أذهانهم ذكرى المجاعة عام 1932 التي حدثت في عهد ستالين، بحسب الشناوي، الذي توقع انخفاضاً حاداً في صادرات القمح من كل من دولتَي الصراع.