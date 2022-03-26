"أزمة وشيكة".. روسيا تُجري مناورات على جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

تُجري روسيا اليوم (السبت)، مناورات على جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان؛ في خطوةٍ تهدد بتفاقم التوتر بين البلدين، بعد أيام من استدعاء الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى طوكيو.