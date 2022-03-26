"أزمة وشيكة".. روسيا تُجري مناورات على جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

تُجري روسيا اليوم (السبت)، مناورات على جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان؛ في خطوةٍ تهدد بتفاقم التوتر بين البلدين، بعد أيام من استدعاء الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى طوكيو.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن مناورات عسكرية تُجرى في المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا بجزر الكوريل، بمشاركة أكثر من 3000 جندي، ومئات من القطع العسكرية.
وأضافت أن المناورات الروسية تشمل التدريب على صد الحروب البرمائية، واختبار المهارات لتشغيل أنظمة التحكم في إطلاق النار للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
ولم تحدد "إنترفاكس" مكان المناورات على سلسلة الجزر، التي تربط بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.
من جهتها، بيّنت وسائل الإعلام اليابانية أن المناورات تُجرى في الأراضي التي استولى عليها الاتحاد السوفييتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي تطالب طوكيو بالسيادة عليها.