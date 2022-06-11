أستراليا تُعوض فرنسا بـ584 مليون دولار عن فسخ عقد الغواصات

أعلنت أستراليا، اليوم "السبت"، عن اتفاق ضخم مع مجموعة "نافال" الفرنسية لتعويضها عن قرار فسخ عقد تاريخي لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل.
وبيّن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن الشركة الفرنسية وافقت على تسوية منصفة بقيمة 555 مليون يورو "584 مليون دولار أمريكي" كتعويض على فسخ العقد البالغة قيمته مليارات الدولارات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ويسدل الاتفاق الستار على خلاف مرير قوّض العلاقات بين كانبيرا وباريس على مدى عام تقريبًا؛ ففي سبتمبر "أيلول" 2021 فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي، الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.