أستراليا تُعوض فرنسا بـ584 مليون دولار عن فسخ عقد الغواصات

ويسدل الاتفاق الستار على خلاف مرير قوّض العلاقات بين كانبيرا وباريس على مدى عام تقريبًا؛ ففي سبتمبر "أيلول" 2021 فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون بلا سابق إنذار العقد الفرنسي، الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.