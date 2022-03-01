أستراليا: سنزوّد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.. و70 مقاتلة لكييف من بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا

شهدت تطورات الغزو العسكري الروسي لأوكراني، مزيداً من التصعيد من جانب موسكو التي دفعت بأرتال من الدبابات نحو الأراضي الأوكرانية، فقد رصد ماكسار للتكنولوجيا، أرتالاً من العربات العسكرية الروسية تسير نحو أوكرانيا على امتداد صفين أو ثلاثة، في طابور يمتد من مطار أنطونوف قرب كييف إلى تخوم "بريبيرسك".

وقالت وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية، إن قصفاً روسياً استهدف عيادة للنساء في العاصمة كييف.

فيما أعلن رئيس وزراء أستراليا أن بلاده ستزوّد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وأجبرت كندا طائرتين روسيتين على الخروج من مجالها الجوي.

وقالت سفيرة أوكرانيا في واشنطن، إن القنبلة الفراغية التي ألقتها روسيا محظورة بموجب اتفاقية جنيف، فيما قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي؛ بعد إيجازٍ سري، إن المعركة في أوكرانيا ستكون دموية وطويلة.

وكالة تاس الروسية، قالت إن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية، وأعلنت اليابان تجميد أصول البنك المركزي الروسي، في إطار عقوباتٍ جديدة على موسكو، وأوقف "ماستر كارد" التعامل مع عدة مؤسسات مالية روسية استجابة للعقوبات المفروضة.