أسرع من صدمة الجائحة.. 14 دولة تُصارع "العواقب الخطيرة للفقر"

وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، من أن تسارع الفقر هذا "أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19"، عادًّا الحرب في أوكرانيا من بين العوامل التي خلفت التضخم، وهو ما تنفيه روسيا.