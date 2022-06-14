أسوأ انهيار في 172 عاماً.. 20 لتر بنزين يتجاوز حد الأجور الأدنى بلبنان

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، ولاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.