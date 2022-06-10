أشار إليها "بوتين" وتوعَّد باستعادة أراضي روسيا الأصلية.. فما قصة "حرب الشمال العظمى"؟

وقال "بوتين" في اجتماع لرواد الأعمال الشباب في تصريحات بُثت على الهواء مباشرة على قناة روسيا 24 الإخبارية: "بطرس الأكبر شن حرب الشمال لمدة 21 عامًا، ويبدو أن هناك اعتقادًا بأنه قاتل مع السويد، واستولى على شيء ما منها، لكنه لم يستولِ على شيء؛ فهو استعاد [الأرض] فقط". في إشارة إلى أنه كان يتحدث عن المنطقة التي تأسست عليها مدينة سان بطرسبرج.