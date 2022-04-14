أضرار جسمية.. "أوكرانيا" تتبنى قصف أخطر سفينة روسية بالبحر الأسود

وقالت وكالات أنباء روسية إن موسكفا، التي بدأ تشغيلها في عام 1983، كانت مسلحة بستة عشر صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "فولكان"، يصل مداها إلى 700 كيلومتر على الأقل.