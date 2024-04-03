"الأونروا": "إسرائيل" تواصل منعنا من تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في شمال غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الأربعاء) أن "إسرائيل" تواصل منع فرقها من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم مساعدات إنسانية؛ لمواجهة المجاعة الناجمة عن الحرب والحصار المتواصلين منذ 7 أكتوبر.
وقالت "الأونروا" عبر منصة "إكس" الأربعاء: إن "إسرائيل" تواصل منعنا من الوصول إلى الشمال بقطاع غزة لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية أخرى.
وأوضحت أنها قدّمت أكثر من نصف المساعدات الأممية، التي سُلّمت في غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في شهر مارس الماضي.
وترفض "إسرائيل" منذ شهور السماح للمؤسسات الأممية والدولية وخاصة "الأونروا" والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي، بالعمل في محافظتي غزة والشمال.